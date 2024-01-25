"Именно он": дочь певицы Глюкозы похвасталась любимым мужчиной

Дочь певицы Глюкозы нашла способ рассказать своим фанатам о самом дорогом человеке. В своем блоге Лида Рэй опубликовала поздравительный пост, в котором похвасталась любимым мужчиной.

"Именно он предложил мне заняться музыкой, и я до безумия ему благодарна, потому то благодаря папе я нашла то, чем я живу", – заявила эпатажная красотка.

Дочь певицы Глюкозы не просто поздравила своего отца с днем рождения, но и поведала своим подписчикам много интересного о нем. По словам юной девушки, ее родитель сначала работал в банковской сфере, но позже его интересы развернулись в сторону творчества – Александр Чистяков создает тексты к песням и рисует. Как призналась Лида Рэй, он писал ее портреты.

Со всей искренностью любящей дочери молодая исполнительница призналась в любви своему папе и подчеркнула его роль в своей судьбе. "Если бы не ты, я бы точно не была там, где я сейчас", – написала Лида.

Дочь певицы Глюкозы выразила надежду, что у ее любимого родителя все получится и, обратившись к нему, заявила, что всегда поддержит отца в любой ситуации. "Я всегда буду рядом", – заявила девушка.

Напомним, что Лида – старшая дочь в семе Ионовых-Чистяковых. Девочка родилась в 2007-м году – через год после того как ее родители зарегистрировали отношения. Дочь певицы Глюкозы давно ведет собственный блог, где рассказывает о своей жизни и творческих успехах. Лида Рэй записывает песни и выступает под псевдонимом LIDUS.