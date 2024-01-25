Известная исполнительница стала владельцем роскошного автомобиля от Mercedes Maybach. Цена такого авто колеблется между 60 и 80 миллионами рублей, в зависимости от его оснащения.

Клава Кока не скрывала своего давнего желания приобрести автомобиль премиум-класса. И в 2024 году 27-летняя певица осмелилась осуществить свою мечту:

"Наконец-то! Мечты сбываются! Едва верится! Фото и подробности скоро, а пока жду ваши поздравления," – поделилась своими эмоциями исполнительница громкого хита "Краш".





Клава Кока рассказала, что сделала себе самый дорогой подарок в жизни. Артистка взволнованно делится на своей страничке в социальной сети роликом, в котором она демонстрирует новинку: автомобиль в ярко-лиловом оттенке.

Напомним, что совсем недавно неожиданным сюрпризом для восьмилетней дочери в честь ее дня рождения стала блестящая "игрушка" от Анны Хилькевич – авто марки BMW. Артистка опубликовала в своем блоге ролик с машиной, украшенной яркими гирляндами и величественным алым бантом.

Умеют же звезды удивлять! Подписчики звезды немедля начали поздравлять ее с покупкой:

"Клава, ты такая умница! Доказываешь молодежи, что кропотливый труд и настойчивость приводят к своим желаниям!"; "Ну красота! Поздравляем с покупкой!", – такие комментарии оставили пользователи на странице в социальной сети Клавы Коки.