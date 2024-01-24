Разбогатели сразу: Самойлова, Билан и Волкова рассекретили путь к успеху

Недавно многие звезды российского шоу-бизнеса решили завести себе домашних животных с непростыми судьбами. Все чаще артисты берут животных из приютов, обретая четвероногих друзей и окутывая их заботой. На днях Оксана Самойлова, Дима Билан и Екатерина Волкова рассекретили этот путь к успеху.

Появление любящего создания в доме однозначно настраивает на положительные эмоции. Некоторые представители российского шоу-бизнеса духовно разбогатели сразу, как только стали счастливыми обладателями питомцев из приюта. Они обрели драгоценных членов семьи.

История Оксаны Самойловой

На днях супруга рэпера Джигана вместе с мамой смотрела в интернете на собак с неблагополучным прошлым. Они наткнулись на щенков, который родились на помойке и попали в приют. Сердце двух женщин начало обливаться кровью. Тогда они приняли решение спасти одну из собачек. Так в их семье появился новый член семьи. Ее назвали Луна.





История Димы Билана

Как известно, осенью артист пережил смерть своего любимого питомца, который на протяжении трех лет проходил усиленное лечение. У котика были серьезные проблемы со здоровьем. Дима Билан решил завести нового друга только после того, как решит для себя, что он готов. В итоге, в начале января артист отправился в Донецк. В одном из приютов он увидел большого черного кота. Ласковый пушистик начал с первых же секунд облизывать руки знаменитости. Так, исполнитель хита "Невозможное возможно" обрел домашнего любимца по имени Шахтер.

История Екатерины Волковой

На днях звезда сериала "Воронины" листала ленту в социальных сетях и наткнулась на кошку, которая очень похожа на ее мурку Диону. Хвостатая незнакомка оказалась из того же приюта, к тому же у нее аналогичный возраст и порода. Екатерина Волкова усомнилась, что это просто совпадение. Как оказалось, найденная кошка – на самом деле сестра Дионы. Недолго думая, актриса забрала к себе домой очаровательное создание. Малышку решили назвать как страну – Индия.