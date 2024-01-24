Эти глаза напротив: Валерий Ободзинский и его любовная лирика

Заслуженный артист Валерий Ободзинский родился 24 января 1942 года в Одессе. Будучи ребенком, ему, как и многим в те годы, пришлось столкнуться с чередой трудностей. До своего первого публичного появления на экранах будущий исполнитель сменил много профессий. Ободзинский работал кочегаром, изготавливал матрасы и даже делал замки для мебели, пока однажды совершенно случайным образом не попал на съемки фильма "Черноморочка". Валерий, исполнивший в картине эпизодическую роль музыканта, тогда понял, что его душа лежит к искусству.





Внутренняя чуйка не подвела будущего артиста, и спустя годы Валерий Ободзинский, благодаря исполнению песен в жанре "любовная лирика", стал настоящей звездой. В этот знаменательный день редакция "Клео.ру" вспоминает лучшие и проникновенные хиты маэстро.

"Эти глаза напротив"

Пожалуй, самая часто прослушиваемая композиция артиста. Песня "Эти глаза напротив" стала настоящим шлягером еще в начале 70-х годов прошлого века. Примечательно, что современные артисты по сей день включают ее в свой репертуар.





"Восточная песня"

Эту композицию, написанную Давидом Тухмановым на стихи Онегина Гаджикасимова, Валерий Ободзинский исполнил в 1968 году. Проникновенное звучание произведения быстро завоевало сердца многих слушателей от мала до велика. В начале уже нашего века "Восточная песня" вновь обрела популярность благодаря группе "Премьер-министр".

"Что-то случилось"

Композиция "Что-то случилось" вышла в свет в 1968 году и полюбилась многими, кто жил в тот период. Трогательное произведение, которое Валерий Ободзинский перепел с румынского языка, пожалуй, никого тогда не оставило равнодушным.





"Вечная весна"

Широкую известность композиция с одушевляющим названием "Вечная весна" получила в 1974 году. Песня до сих пор находится в списках наиболее прослушиваемых у тех, кто влюблен. Валерий Ободзинский прекрасно справился с задачей вдохнуть нежные чувства в свое произведение.