Адвокат Погосов нашел лазейку для обобравшей народ Блиновской

Несколько дней назад Елена Блиновская вновь оказалась в эпицентре общественных обсуждений. Дело в том, что суд обнаружил в деле блогера ранее неупомянутые обстоятельства и предъявил ей новые обвинения. Согласно принятому Замоскворецким районный судом решению, королева марафонов, вместо ареста в загородном особняке, отправилась в СИЗО. Такую меру пресечения для некогда звезды социальных сетей потребовал следователь, обвинивший ее в неоднократном нарушении условий домашнего заключения.

Редакция "Клео.ру" пообщалась с экспертом в правовой области Кареном Погосовым. В ходе беседы адвокат ответил на, пожалуй, главный и интересующий многих вопрос: есть ли реальные для Блиновской способы рассчитаться с долгами, учитывая, что на данный момент все ее активы арестованы.

Юрист в эксклюзивной беседе сообщил, что никто не будет снимать арест только лишь для того, чтобы Елена Блиновская расплатилась с долгами. Желание блогера погасить задолженность не является основанием для снятия ареста с недвижимости и активов. Однако в Гражданско-правовом кодексе прописаны виды имущества, которые аресту не подлежат.

"Если какое-то ее имущество подпадает под эту статью, тогда с него можно будет снять арест, она сможет его самостоятельно реализовать и расплатиться", – нашел лазейку юрист.

Адвокат Карен Погосов сообщил нам, что арест имущества необходим в качестве некой страховки, и Елена Блиновская не сможет самостоятельно им распоряжаться. Скорее всего, взятая под контроль собственность блогера будет распродана на торгах.

Если вырученной от этой продажи суммы для исчерпания долга перед налоговой будет достаточно, то остаток вернут обвиняемой. В противном случае обобравшая народ махинациями Елена Блиновская будет вынуждена отдавать свои деньги в счет погашения.