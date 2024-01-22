Валентине Талызиной — 89: интересные факты из жизни "королевы второго плана"

Ей не часто предлагали главные роли в кино, зато она заслужила звание "королевы второго плана". Она снялась в более чем 60 фильмах. Ее наиболее известные киноработы включают такие фильмы, как "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Долгая дорога в дюнах", "Непрофессионалы". Сегодня звезде советского кино исполнилось 89 лет. "Клео.ру" решили вспомнить интересные факты из жизни Валентины Талызиной.

Воспоминания из детства

Когда будущей звезде было пять лет, они с семьей переехали в Беларусь. В один из дней ее мама поругалась с отцом. Он решил бросить семью ради другой женщины. Тогда родительница решила забрать Валентину Талызину из детского сада на час раньше обычного. Можно считать, что ужасная ссора спасла девочку от смерти. После того, как мама с маленькой Валей покинули детское учреждение, немецкая авиация атаковала его.

Начало театральной карьеры

В молодости Валентине Талызиной приходилось часто выслушивать оскорбления в своей адрес. Ей часто прилетали неприятные слова по поводу внешности. Однажды даже Фаина Раневская назвала начинающую актрису некрасивой. Однако после того, как народная артистка увидела ее в работе, она поменяла свое мнение. Она начала давать советы и называть будущую знаменитость Валечкой.

Несбывшаяся мечта о крепкой семье

Всю свою жизнь Валентина Талызина не хотела повторять ошибки своих родителей. Она мечтала построить крепкий брак. Всем казалось, что у нее это получилось. Актриса 12 лет состояла в отношениях с художником Леонидом Непомнящим. Правда, на самом деле, мужчина, по словам знаменитости, часто выпивал и изменял ей. Но даже это "королева второго плана" была готова простить ради своей цели. Однако бывший супруг в итоге закончил так же, как и ее отец. Ее экс-возлюбленный попал в психиатрическую клинику.

Ранее "Клео.ру" писали, что Валентина Талызина раскритиковала уехавшую из России Аллу Пугачеву.