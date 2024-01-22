Бузовой подарили машину после жалоб ее матери на упавшие доходы

Исполнительница хита "Мало половин" Ольга Бузова провела столь личный праздник в кругу самых близких людей. По признанию певицы, ее день рождения был наполнен радостными событиями и приятными эмоциями. Возможно, на настроение артистки как-то повлиял один из подарков, который она получила в честь своего 38-летия. Ольга Бузова стала счастливой обладательницей нового автомобиля.

В источнике отмечается, что экс-звезда любовного реалити "Дом-2" получила в качестве презента микроавтобус марки Mercedes-Benz. Средство передвижения стоимостью несколько миллионов артистке подарил загадочный человек, личность которого на данный момент для всех остается тайной. В телеграм-канале указано, что Ольга Бузова стала обладательницей столь щедрого сюрприза после того, как ее мама Ирина Александровна, призналась в существенном снижении ее доходов. Родительница поющей телеведущей оказалась обеспокоена тем, что дочь уже восемь лет передвигается по городу на старом авто.

Кстати, в конце прошлого года в прессе стали появляться слухи о воссоединении певицы с бывшим избранником Давидом Манукяном. Во время их совместного участия в проекте "Сокровища императора" многие предположили, что некогда возлюбленные снова вместе. Однако эта информация, похоже, является всего-лишь домыслами, ведь Новый год блогер провел в компании певицы Мари Краймбрери.

Ранее "Клео.ру" писали, что Ольга Бузова опровергла слухи о возобновившемся романе с некогда возлюбленным Манукяном и призналась, что все еще одинока. Однако певица продолжает верить в любовь и желает себе всего наилучшего.