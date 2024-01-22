Брутян пропустила важные дела из-за приезда матери Прилучного

Зепюр Брутян и Павел Прилучный недавно стали родителями. У них появился сын Микаэль. Малыш стал настоящей радостью для всей семьи.

Вчера Брутян поделилась в соцсетях фотографиями уютного вечера в кругу близких. В гости к Прилучному приехала его мама. Любовь Юрьевна хотела повидаться с родными, тем более что дети Павла от первого брака гостят у него. Бабушка смогла увидеть всех внуков и уделить им достаточно времени.

Но приезд свекрови обернулся одной неприятностью для Зепюр. Пока Любовь Юрьевна нянчилась с младшим внуком, Брутян решила отдохнуть и прилегла на 20 минут. Вместо этого молодая мама проспала весь вечер и пропустила все запланированные дела. Любовь Юрьевна не стала тревожить невестку и дала ей отдохнуть.





В своих соцсетях жена Прилучного с досадой написала, что все не успела на запланированный вечер и тренировку. Но она благодарна свекрови за заботу.

Напомним, Зепюр Брутян и Павел Прилучный поженились в августе 2022. А в апреле 2023 у актерской пары родился сын Микаэль. Это второй брак Прилучного. До этого актер был женат на Агате Муцениеце, с ней они воспитывают сына Тимофея и дочь Мию.



