Ксения Бородина завила, что ей не пришлось унижаться ради карьеры и популярности

40-летняя Ксения Бородина является достаточно прямолинейной персоной, и с хейтерами, как правило, у нее разговор короткий. Экс-ведущая романтического реалити "Дом-2" уверена, что обрела известность честным путем и ей не за что стыдиться. Накануне блогершу в очередной раз спросили, как ей удается так стойко справляться с негативом в Сети. Поклонники также уточнили у телеведущей, сколько времени ей понадобилось для того, чтобы привыкнуть к токсичным комментариям.

На своей странице в социальных сетях Ксения Бородина написала, что впервые столкнулась с общественным недовольством еще школьницей. Одноклассники будущей звезды испытывали чувство зависти, поскольку ее мама проживала в солнечной Италии.

Телеведущую также активно осуждали и после ее развода с первым супругом. Однако, как отмечает сама блогерша, эти события она перенесла стойко. Ксения Бородина, которая продолжила строить карьеру и воспитывать дочерей, на своей странице в Сети напомнила подписчикам, что после неудачного замужества она не впала в депрессию и никуда не пропадала, а просто пошла дальше.





Вообще телеведущая считает, что добилась общественного признания честным путем. Для построения карьеры, по словам блогерши, ей не приходилось превращаться в фрика. Однако некоторые подписчики экс-ведущей реалити "Дом-2" оказались не согласны с этим утверждением. Фолловеры поспешили напомнить звезде, как в одном из выпусков передачи "Окна" она изображала итальянку.

В ответ на это Ксения Бородина хоть и призналась в обмане на популярном шоу, но указала на то, что ничего постыдного в своем поступке не видит. Будущей звезде на тот момент было всего 20 лет, и свой путь она начинала, работая в редакции. Ксения Бородина приняла участие в съемках, заменив героиню, которая "слетела" в последний момент.