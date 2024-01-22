Покойная мать Натальи Штурм оставила наследство внучке

Новый год исполнительницы хита "Школьный роман" начался с горя в семье. В первых числах января из жизни ушла ее мама. На днях Наталья Штурм назвала причину отказа от наследства покойной матери.

Как оказалось, после того, как Елена Константинова ушла из жизни, певица узнала, что ее мама переписала квартиру на внучку. Однако нотариус в разговоре с Натальей Штурм заверил, что у нее больше прав на столичную квартиру, чем у ее наследницы.

Правда, заявлять права на имущества артистка не стала. Наталья Штурм считает, что раз мама решила оставить свое наследство 34-летней внучке, то, значит, так и должно быть и претендовать на него звезда не имеет право.

"Если мама завещала Лене, значит, эта квартира — Лене", – поделилась Наталья Штурм.

Стоит отметить, что в отношениях с мамой у звезды всегда были разногласия. По словам Натальи Штурм, родительница даже в зрелом возрасте критиковала ее. Зачастую она спрашивала как дела не у нее, а у внучки Елены.

Однако двум родственницам все-таки удалось помириться прямо перед смертью Елены Константиновны. В своем микроблоге Наталья Штурм показала последние минуты жизни мамы. Тогда женщина отвернулась от нее и произнесла трогательные слова.

"Я тебя тоже всегда любила", – призналась мама Натальи Штурм.

Ранее "Клео.ру" писали, что Наталья Штурм считает, что ее бедах виноваты экстрасенсы.