Александр Серов помогает дочери построить карьеру певицы

Александр Серов уже давно состоялся как успешный певец. Его хиты знают жители России разных возрастов, а его концерты собирают преданную публику по всей стране. Дочь Серова Мишель тоже решила связать свою судьбу с музыкой и покорить российский шоу-бизнес.

Исполнитель хита "Я люблю тебя до слез" признался, что поддерживает дочь в ее желаниях и по возможности помогает ей. Часто Александр приглашает Мишель на свои выступления в качестве артиста "на перебивке". Благодаря этому дочь популярного артиста может запомниться зрителям и получить заказы на выступления. Так, на новогодних корпоративах Александр Серов выступал вместе с любимой дочерью.





Он заботится и о своих внуках, их у него двое. Он поддерживает семью дочери финансово и ежемесячно переводит им крупную сумму. Со своей бывшей женой, матерью Мишель, артист не общается много лет и ничего не знает о ее жизни.

Несмотря на то, что Александр Серов счастливый папа и дедушка, он признается, что часто чувствует себя одиноко и хочет встретить человека, который подарит ему душевное равновесие. Но пока такой женщины в его жизни 69-летнего артиста нет.