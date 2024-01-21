Волочкова призналась, что у нее появляются волдыри от шипов белых роз

На своем дне рождения балерина Анастасия Волочкова поделилась дилеммой, которая сопровождает ее на протяжении всей жизни. Звезда рассказала, что обожает белые розы. При этом она испытывает дискомфорт из-за них.

Дело в том, что иглы на растении провоцируют появление волдырей на коже Волочковой. Знаменитость отметила, что она очень сильно боится иголок, а ее кожа чрезвычайно чувствительна. Даже укус комара может вызвать у нее волдырь, поэтому она избегает всего, что может вызвать подобную реакцию.

Так или иначе, Волочкова не перестает любить белые розы, несмотря на то, что они оставляют на ее руках неприятные следы. Балерина старается жить так, чтобы страх не мешал ей наслаждаться красотой любимых цветов, передает Пятый канал.

Напомним, что ранее Анастасия Волочкова провела пресс-конференцию, на которой попыталась объяснить свое поведение в аэропорту, когда она ответила журналисту нецензурной бранью. Общественность оправдание балерины не устроило и многие потребовали наказать Волочкову юридически.

Адвокат Сергей Жорин считает, что в этой ситуации обращаться в правоохранительные органы не совсем правильно. По словам юриста, это не поможет в данной ситуации. Юрист убежден, что Волочковой необходима помощь квалифицированных специалистов.