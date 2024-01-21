Наталья Штурм считает, что в ее бедах виноваты экстрасенсы

В последние несколько месяцев судьба испытывает Наталью Штурм на прочность. В ее жизни трагические события происходят одно за одним. Певица рассказывает о них своим подписчикам в соцсетях и не стесняется проявлять эмоции.

Так, в декабре случился пожар в квартиры дочери Штурм, через какое-то время Наталья попала в ДТП, а в начале 2024 года она потеряла маму. По мнению певицы, такая череда трагедий не случайна.

Наталья опубликовала в своих соцсетях фото со съемок шоу "Экстрасенсы. Реванш" и рассказала, что именно после этого у нее начались проблемы. Ей кажется, что один из участников телешоу негативно воздействовал на нее.

Звезда 90-х отмечает, что никогда раньше не верила в темные силы и согласилась на участие в шоу из-за атмосферы волшебства и магии и интересного сценария. Но на съемках случилась неприятная ситуация – одна из ведьм уронила возле Натальи иглу с ниткой, это сильно напугало артистку. Она считает, что это мог быть сглаз.

Именно после этих съемок Наталья Штурм попала в череду неприятностей и трагических событий. Она думает, что это не совпадение, а влияние энергетики экстрасенса.