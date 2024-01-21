Внучка Федосеевой-Шукшиной призналась, что знаменитая бабушка почти не слышит

Лидия Федосеева-Шукшина – выдающаяся советская актриса. Дочь Мария пошла по ее стопам и тоже стала сниматься в кино и играть в театре. А внучка Лидии Николаевны Анна Трегубенко решила не продолжать актерскую династию. Она сосредоточилась на спорте и сейчас готовится к соревнованиям по бодибилдингу. Однако недавно Анна все-таки сыграла в кино. Об этом она рассказала в интервью Woman.ru.

Анна снималась в сериале "Балабол" в роли сотрудницы охраны. Внучка знаменитой артистки призналась, что ей этот опыт очень понравился, она хотела бы и дальше сниматься в кино.

К сожалению, Лидия Федосеева-Шукшина не смогла по достоинству оценить игру внучки в сериале. Анна рассказала, что у бабушки есть большие проблемы со слухом, поэтому ей тяжело было воспринимать происходящее на экране.



"А бабушка не совсем поняла, что и к чему. Но ей сложно объяснять, она многое не слышит", – поделилась она.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина перенесла инсульт летом прошлого года. После этого она несколько месяцев провела в больнице, чтобы восстановиться. Сейчас 85-летней актрисе сложно самостоятельно передвигаться и разговаривать, она нуждается в постоянном уходе и внимании близких.