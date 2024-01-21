Анастасия Волочкова и Ольга Бузова: две звезды одного дня

Балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Ольга Бузова – две яркие звезды российского шоу-бизнеса. Каждая талантлива по-своему, и можно точно сказать, что у них есть много общего, помимо общей даты рождения 20 января.

1. И Анастасия, и Ольга – уроженки Санкт-Петербурга . Они обе появились на свет в Северной столице с разницей в 10 лет.





2. Анастасия покорила шоу-бизнес своей красотой, Ольга стала участницей проекта "Дом-2" и тоже полюбилась многим за свой привлекательный образ. Обе блондинки стали кумирами миллионов людей.





3. Ольга Бузова и Анастасия Волочкова – творческие личности. Каждая из них в какой-то момент поняла, что хочет петь. И это не мешает им заниматься делом жизни: Анастасии – танцевать и сидеть на шпагате, а Ольге – быть ведущей и блогером.





4. Обе звезды впечатляют своей физической формой. Про шпагат Анастасии Волочковой можно слагать легенды, а Ольга Бузова всегда держит себя в идеальной форме и занимается спортом.





5. И наконец, Ольга и Анастасия все еще мечтают встретить любовь всей жизни . Они свободны, как птицы, и готовы к романтическим чувствам.



