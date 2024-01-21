Психолог Розенберг прокомментировала новость о разводе Кудрявцевой

В начале января телеведущая Лера Кудрявцева сообщила подписчикам, что ушла от мужа. Подробно комментировать это она не стала, но упомянула алкоголь. Это вызвало бурные обсуждения среди поклонников ведущей. Многие предположили, что супруг Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров пристрастился к спиртному, но подтверждений этому нет.

Стоит отметить, что в союзе Кудрявцевой и Макарова было много сложностей. Когда пара сыграла свадьбу, Игорю было 25 лет, а Лере 41. Разница в возрасте не смутила возлюбленных. Затем был долгий путь к рождению дочери, телеведущей пришлось пройти через неудачные попытки ЭКО. А после того, как карьера Макарова завершилась, Лера стала зарабатывать больше и обеспечивать семью. Сама Кудрявцева отмечала, что страсть в отношениях за десять лет в браке утихла.





Психолог Любовь Розенберг предположила, какими могли быть причины разлада в семье. Она считает, что это могло произойти из-за нескольких факторов, скорее всего Леру Кудрявцеву не устраивало что-то в поведении супруга, а алкоголь стал триггером. По мнению психолога, Игорь Макаров после завершения карьеры мог пристраститься к алкоголю из-за перехода в другой статус.

"Я думаю, что Лера Кудрявцева слишком долго старалась сохранить отношения и не разрешала себе видеть то, что происходит на самом деле", – добавила Любовь Розенберг.

Некоторые поклонники уверены, что телеведущая рассталась с мужем из-за того из-за разницы в возрасте. Но психолог считает, что Лера Кудрявцева достигла полного истощения и поняла, что отношения нужны только ей, поэтому решила уйти от супруга.



