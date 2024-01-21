Шаляпин рассказал, что одобряет "отмену" участников вечеринки Ивлеевой

Не так давно утихли обсуждения нашумевшей вечеринки Ивлеевой, как появился новый повод для разговоров. В сеть слили видео откровенных танцев Волочковой и Джигурды. Балерина написала заявление в полицию, чтобы разобраться в ситуации и найти того, кто опубликовал видео. Прохор Шаляпин поддержал свою подругу Анастасию Волочкову. Он уверен, что она стала заложницей обстоятельств, а виновато во всем окружение.

Певец отметил, что нет никакой вины балерины в том, что ее сняли дома в неформальной обстановке и опубликовали видео без ее ведома. А вот по поводу декабрьской тусовки Ивлеевой Шаляпин высказался негативно. Он доволен, что не участвовал в этом событии, и считает, что звездные гости сами спровоцировали людей на негатив, публично раздевшись. Они до сих пор страдают от ее последствий и всеми силами пытаются загладить свою вину.





"Многим, кто оказался там, я прям рад, что им дали по шарам", – добавил певец.

Причем Прохор Шаляпин не осуждает молодежь, которая посетила тусовку, и высказался только по поводу старших коллег. Он отметил, что сейчас некоторые звезды шоу-бизнеса чувствуют себя всесильными. Певец рад, что вечеринка Ивлеевой и отмена выступлений и телеэфиров сделали их влияние меньше.