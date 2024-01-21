Хазанов рассказал, что не досмотрел выступление Воли из-за разочарования

Писатель-сатирик Лион Измайлов и юморист Геннадий Хазанов пришли на шоу "Секрет на миллион". Ведущая программы Кудрявцева поинтересовалась у артистов, как они относятся к современному юмору и есть ли у них фавориты среди представителей.

Хазанов признался, что они с Измайловым часто обсуждают эту тему, но компромисса не нашли. "Я говорю, что дело во мне. Я вот слушаю этих людей и очень редко, когда это вызывает у меня улыбку. Почти никогда", – расказал Геннадий Викторович.

Кроме того, иногда артист смотрит выступления Михаила Галустяна, считая того талантливым. При этом Хазанов считает, что не нашелся художник, который мог бы трансформировать дарование комика во что-то крупное.