Хазанов рассказал, что не досмотрел выступление Воли из-за разочарования

Писатель-сатирик Лион Измайлов и юморист Геннадий Хазанов пришли на шоу "Секрет на миллион". Ведущая программы Кудрявцева поинтересовалась у артистов, как они относятся к современному юмору и есть ли у них фавориты среди представителей.
Хазанов признался, что они с Измайловым часто обсуждают эту тему, но компромисса не нашли. "Я говорю, что дело во мне. Я вот слушаю этих людей и очень редко, когда это вызывает у меня улыбку. Почти никогда", – расказал Геннадий Викторович.
Кроме того, иногда артист смотрит выступления Михаила Галустяна, считая того талантливым. При этом Хазанов считает, что не нашелся художник, который мог бы трансформировать дарование комика во что-то крупное.
Хазанов также вспомнил, как однажды побывал на выступлении Гарика Мартиросяна и Павла Воли – и не смог досмотреть его до конца. Артист отметил, Мартиросян сразу показал себя с лучшей стороны, чего нельзя сказать о Воле.
Сатирик добавил, что бранные выражения, которые использовал Павел, были не к месту. Геннадий Викторович убежден, это показало его "беспомощность и бессилие". Хазанов не смог досмотреть номер до конца и покинул зрительный зал.