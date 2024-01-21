Долина потратила на отпуск на Мальдивах 2 миллиона рублей

Лариса Долина очень активно провела прошедший год. Она много выступала, гастролировала и обучала студентов. К тому же певица недавно перенесла вирус и долго справлялась с его последствиями. Артистка призналась, что устала и хочет отдохнуть.

Начало 2024 года Долина провела на Мальдивах в компании дочери и внучки. Они отдыхали в течение 11 дней на острове Манафару и наслаждались теплым солнцем и лазурным берегом. У певицы и ее семьи было отдельное бунгало с выходом на пляж.





Лариса Александровна заранее запланировала этот отпуск. Так как летом у нее не будет отдыха, она хотела зарядиться энергией на весь предстоящий год. Мальдивы для артистки – уже привычное место восстановления сил и расслабления.

В шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ предположили, во сколько мог обойтись такой отпуск Народной артистке. По самым скромным подсчетам, Лариса Долина могла потратить на отдых с дочерью и внучкой 2 миллиона рублей. Но это того точно стоило. Певица наполнилась энергией и бодростью на весь предстоящий год и провела драгоценное время с семьей, которого обычно так не хватает. И теперь с новыми силами вернется к творчеству и выступлениям.