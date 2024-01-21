Кейт Миддлтон планирует работать сразу после серьезной операции

Недавно Кейт Миддлтон сделали плановую операцию на брюшной полости. Все прошло хорошо, но впереди ее ждет долгое восстановление. Сейчас принцесса Уэльская находится в лондонской больнице короля Эдуарда VII. Реабилитация после операции займет около 2-3 месяцев, в это время Кейт не сможет активно заниматься своими рабочими обязанностями.

Но хирургическое вмешательство не останавливает Герцогиню, она планирует работать прямо из постели. Уже сейчас она старается выполнять некоторые срочные дела, не вставая с больничной койки. Ожидается, что Кейт сможет полностью вернуться к своим обязанностям только к концу весны.





Но у этого события есть и положительный момент. Период восстановления после операции позволит принцессе Уэльской провести много времени с семьей и детьми. Она призналась, что очень рада этому, хоть обстоятельства и не самые приятные.

Принц Уильям поддержал свою супругу. Пока Кейт Миддлтон находится в больнице, он отказался от публичных выходов и остался с детьми, чтобы они не переживали о долгом отсутствии мамы. До весны принц Уильям не будет исполнять свои общественные обязанности, чтобы сосредоточиться на семье и заботе о жене.







