В Париже продолжается неделя мода. На днях прошел показ бренда Ami. В прошлый раз популярный актер шокировал всех своим появлением в роли модели на нем, а теперь Венсан Кассель представил публике свою новую девушку.

Избранницей актера стала Нара Баптиста, которая младше возлюбленного на 30 лет. Для своего выхода в свет пара выбрала контрастные наряды. Молодая спутница артиста предстала перед публикой в маленьком черном платье. Многие отметили ее фигуру, особое внимание общественности приковали длинные ноги модели. Свой образ она дополнила аксессуарами. На руку знаменитость надела массивный браслет.

Венсан Кассель для данного выхода решил выбрать плащ с брюками в светло-серых оттенках. Под верхнюю одежду актер надел белую рубашку. Ремень и туфли контрастировали на фоне всего образа. Они были выполнены в черном цвете. Фотографиями с показа бренда Ami поделились Dailymail.





Стоит отметить, что многие считают новую избранницу Венсана Кассель копией его бывшей. Известно, что актер расстался с Тиной Кунаки в прошлом году. Предположительной причиной разрыва стала неверность модели. Они были счастливы в браке на протяжении пяти лет. Спустя полгода после разрыва Венсан Кассель начал строить отношения с Нарой Баптиста.