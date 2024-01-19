Алексею Воробьеву — 36: как русский красавчик покоряет Голливуд

19 января 2024 года главный "холостяк" страны отмечает день рождения, ему исполнилось 36 лет. "Клео.ру" рассказывает о главных ролях Алексея Воробьева в голливудских фильмах.

VATICAN TAPES (ВАТИКАНСКИЕ ЗАПИСИ)

В 2015 году Алексей Воробьев присоединился к звездному касту актеров в триллере "Ватиканские записи". Этот фильм является первой сольной режиссерской работой Марка Невелдайна. В этом кинопроекте Воробьев разделил экранное время с такими актерами, как Майкл Пенья, Дугрэй Скотт, Петер Андерсон, Оливия Дадли, Патрик Амедон и Кэтлин Робертсон.





THE BODY TREE (ГОРНЫЕ ОГНИ)

В 2018 году Алексей исполнил главную роль в американском триллере "Горные огни". В этой кинокартине Воробьев воплотил образ Эрика, американского студента, который в сопровождении своих коллег из университета Калифорнии отправился на Алтай (на самом деле съемки проходили под Лос-Анджелесом). Цель их путешествия – навестить семью Карины, уроженки этих краев и бывшей однокурсницы, чья жизнь оборвалась в США под таинственными обстоятельствами.

Интересный факт: во время производства этого фильма у Воробьева завязался любовный роман с Анной Гавлак, бразильской актрисой и моделью, которая позже появилась в его музыкальном клипе на композицию "Я просто хочу приехать".





SPACE FORSE (КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ)

В 2020 году Алексей предстал перед зрителями в образе перспективного политического деятеля в юмористическом сериале "Space Force". Воробьев примкнул к касту актеров с мировым уровнем, его коллегами стали Стив Карелл и Джон Малкович.





NAVAL CRIMINAL INVESTIGATIVE SERVICE (МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ)

В 2022 году Алексей Воробьев, известный как артист и исполнитель из Тулы, присоединился к касту знаменитого детективного сериала из США, "Морская полиция: Спецотдел" (NCIS). Он исполнил эпизодическую роль в 19 сезоне 12 серии. Сериал выходит на экраны с начала 2003 года и насчитывает свыше 400 выпущенных эпизодов.





REAGAN (РЕЙГАН)

В 2023 году Алексей Воробьев стал частью кинопроекта с бюджетом в двадцать миллионов долларов. В биографическом фильме "Рейган" "холостяк" воплотил образ молодого политического лидера, будущего президента России. Экранное взаимодействие Алексея Воробьева разворачивается в тандеме с Джоном Войтом, знаменитым голливудским актером, отцом Анджелины Джоли, награжденным Оскаром за свои достижения в киноиндустрии.



