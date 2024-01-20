Эндокринолог помог певице Бьянке похудеть

Певица Бьянка назвала себя королевой русского R’n’B и никогда не стеснялась показывать свою фигуру, надевая откровенные костюмы на выступления. Но недавно она шокировала своих поклонников, поделившись фотографиями с отдыха в Таиланде в своих соцсетях. На кадрах видно, что певица заметно постройнела.

Многие стали предполагать, что Бьянка уменьшила желудок или сделала липосакцию. Но она сама рассказала о секрете своего похудения. Как пишет StarHit артистка сбросила 32 килограмма, когда занялась своим здоровьем и пошла к эндокринологу. Врач диагностировал у артистки гормональные проблемы и подобрал лечение.





"Там мне периодически капают витамины и ставят специальные капельницы, которые помогают хорошо себя чувствовать, а также выводят лишнюю жидкость из организма", – поделилась певица Бьянка.

Она также добавила, что регулярно занимается спортом и посещает бассейн. Исполнительница хита "Были танцы" отметила, что весь процесс похудения проходит под наблюдением врача, она периодически сдает анализы, чтобы отслеживать состояние здоровья. Певица Бьянка не собирается останавливаться на достигнутом и продолжает свой путь к желаемым формам.

При этом звезда русского R’n’B призналась, что не держит себя в строгих рамках. Например, на Новый год она позволила себе бокал шампанского и оливье. Певица Бьянка хотела почувствовать себя обычным человеком в праздничные дни и не думать об идеальной фигуре.