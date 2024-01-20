Шоумен Барецкий заявил о важности перехода Милявской из певицы в санитарку

Последствия нашумевшей вечеринки Насти Ивлеевой настигают участников до сих пор. Звездные гости тусовки лишились новогодних телеэфиров и выступлений, потеряли много денег и публично извинялись. Сейчас Ксения Собчак, Филипп Киркоров и Лолита Милявская начали интересоваться ситуацией в Белгороде и жертвовать пострадавшим жителям города личные средства.





Стас Барецкий уверен, что звезды, посетившие скандальную вечеринку, должны искупить свою вину. Того, что они уже сделали, недостаточно, чтобы народ их простил. Шоумен озвучил, что нужно сделать звездам, по его мнению, чтобы исправить ситуацию.

Так, например, Филиппу Киркорову, по мнению эксперта, нужно доказать статус Народного артиста. Барецкий отметил, что пожертвования Киркорова действительно помогут пострадавшим, но нужны еще конкретные действия со стороны провинившихся на вечеринке. И Лолита Милявская не исключение.

Исполнительнице хита "На Титанике" Стас порекомендовал пойти работать санитаркой. Он заявил о важности перехода певицы к другому роду деятельности. Мужчина уверен, что только так Лолита Милявская сможет загладить вину перед народом.

"Тем более что она себя позиционирует как простая русская женщина из народа – полы сама моет. Через месяц-другой такой работы люди посмотрят на нее другими глазами", – считает Барецкий.

Про Ксению Собчак шоумен тоже высказался. Он отметил, что журналистка не может определиться со своей ролью. Барецкий посоветовал ей уехать в Израиль, так как у нее есть гражданство этого государства.

Стас Барецкий убежден, что Лолита Милявская, Ксения Собчак и Филипп Киркоров сейчас еще не заслуживают доверия публики. Он не верит в их раскаяния.



