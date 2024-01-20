Ирине Аллегровой исполнилось 72: лучшие хиты всенародно любимой императрицы

Ирина Аллегрова – по-настоящему народная артистка. Ее песни – главные хиты в караоке, на свадьбах и вечеринках. Она покоряет поклонников своей харизмой и женственностью и поет о том, что близко каждой. Именно поэтому эти песни остаются популярными в течение долгих лет. Вспоминаем самые популярные композиции Ирины Александровны.





"Угонщица"



Пожалуй, самый зажигательный хит певицы. Корпоративы, свадьбы, домашние вечеринки не обходятся без исполнения этой песни. Не верится, что она была написана 30 лет назад, до сих пор она не теряет своей популярности.

"Младший лейтенант"

Песня 1992 года до сих пор звучит на вечеринках и заводит толпу. Ее текст знают наизусть и подпевают во весь голос. Настоящий хит, проверенный временем.





"Императрица"

Про шальную императрицу, наверное, каждая девушка хоть раз пела в караоке. Этот хит Аллегровой помогает любой женщине почувствовать себя настоящей королевой. Зажигательная и яркая песня 1997 года уже много лет не теряет своей актуальности.

"Привет, Андрей"

Говорят, основой этой композиции стала реальная история из жизни Ирины Аллегровой. Теперь каждый Андрей может благодарить певицу, ведь хоть раз жизни ему посвящали эту песню.





"Свадебные цветы"

Композиция о букете невесты звучит на каждой свадьбе. Она стала символом этого торжества и создает праздничное настроение у всех гостей уже много лет подряд. Песня про главный свадебный аксессуар в копилке вечных хитов Ирины Аллегровой.

"С днем рождения!"

Эту песню называют открыткой, и это действительно так. С ее помощью поздравляют близких, ни один день рождения не обходится без этого хита. Это символ праздника и самых позитивных эмоций благодаря талантливой певице.

"Я тучи разведу руками"

Песня о сильной и несгибаемой женщине стала визитной карточкой Аллегровой на долгие годы. Драматичная композиция, каждое слово которой певица проживает на все 100%.





Ирина Аллегрова за свою карьеру стала исполнительницей многих хитов, которые не теряют своей популярности уже в течение нескольких десятилетий. Секрет всенародной любви – в неповторимой харизме и обаянии певицы, и уникальном голосе, который невозможно спутать ни с каким другим. Она поет о том, что близко людям и влюбляет в себя с первого взгляда.