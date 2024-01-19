Анна Семенович показала трогательное семейное фото

Анна Семенович постоянно делится со своими поклонниками тем, как она ухаживает за собой, как питается, и рассказывает, что помогает ей оставаться всегда в отличной форме. Но, похоже, что главный секрет звезды все же не в косметических средствах. Все дело в генах, признается знаменитость.

В своем блоге Анна поделилась трогательным семейным фото. На снимке звезда в окружении своих родных – мамы Татьяны Дмитриевны, папы Григория Тимофеевича, брата Кирилла. Подпись к фото не оставила сомнений, что певица хотела продемонстрировать своим поклонникам, благодаря кому она так прекрасно выглядит. Семенович сослалась на союз родителей и написала о "результате", очевидно, имея ввиду себя и брата.

В этом году, как выяснилось, родители Анны Семенович будут праздновать 53 года со дня заключения брака. При этом нельзя не отметить их моложавость. Сложно сказать по этом снимку, что родители Анны прожили более полувека вместе – они совершенно не выглядят на свой возраст!





По словам Семенович, в семейной жизни родителей кипят настоящие страсти. Однако это не мешает им любить друг друга. "Мама всегда была строгой", – заявляет звезда. А вот папа Анны, похоже, только и делал, что взращивал в юном создании королеву. "Баловал меня, как мог!" – призналась экс-солистка "Блестящих".

Отношения с братом у певицы просто прекрасные. Однако ж когда папа рассказал ей о его рождении, она была недовольна. По словам знаменитости, что делать с ним, она не представляла. В куклы ведь не поиграешь, косички не заплетешь. Сплошные драки и кулаки, поведала Анна Семенович. Но со временем непонимание переросло в самые крепкие семейные узы. Брат Анны женился в 2022 году. Она выступала на торжестве и даже поймала букет невесты.