Популярный актер уже более 50 лет счастлив в браке с Ларисой Луппиан. В их отношениях было разное. Они успели воспитать двух очаровательных детей, развестись и вновь пожениться. Михаил Боярский неоднократно признавался, что супруга покорила его сердце своей беззащитностью.

На днях звезда фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" рассказал, какие взаимоотношения у него с женой. Так, актер Михаил Боярский назвал себя подкаблучником. Он признался, что любит угождать Ларисе Луппиан. Супруга часто озадачивает его разными делами, а он их с радостью выполняет. То в аптеку сходит, то в магазин, то за игрушками для внуков.

"Рад, что у меня есть каблук, который может опереться на меня", – признался Михаил Боярский.

Стоит отметить, что осенью минувшего года актер пережил инфаркт. Врачам удалось стабилизировать состояние Михаила Боярского, и спустя сутки после госпитализации он вернулся домой. Все это время рядом с ним находилась любимая супруга.

Как известно, сейчас у Ларисы Луппиан плотный график. Она является художественным руководителем Театра Ленсовета. В недавнем интервью Михаил Боярский признался, что иногда даже завидует жене и периодически тоскует от безделья, пока она находится на работе.

Ранее "Клео.ру" рассказали, как сложилась жизнь дочери Михаила Боярского.