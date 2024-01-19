Иосиф Пригожин рассказал, почему Влад Сташевский не может вернуть былую славу

Известный продюсер помог многим артистам российской эстрады достичь тех самых вершин, на которых они сейчас находятся. Он даже является обладателем почетного звания "Лучший продюсер десятилетия". На днях Иосиф Пригожин поделился экспертным мнением и рассказал, почему Влад Сташевский не может вернуть былую славу.

По мнению супруга певицы Валерии, исполнителю хита "Позови меня в ночи" нужно больше работать. Правда, каждый имеет свойство уставать и это нормально. Однако тогда на помощь приходит продюсер, который в нужный момент будет подталкивать и двигать. Иосиф Пригожин считает, что как раз такого профессионала своего дела Владу Сташевскому и не хватает.



"Есть такие люди, как Филипп Киркоров, он машина, а есть те, кто без подмоги не может. Владу нужна подмога", – отметил Иосиф Пригожин.

Кроме того, многие считают, что крах карьеры Влада Сташевского начался из-за развода, который он пережил. Однако Иосиф Пригожин убежден, что проблема все-таки в другом. По мнению музыкального эксперта, после того, как Юрий Айзеншпис перестал заниматься продвижением певца, он потерял свою популярность.

Стоит отметить, что и сам Иосиф Пригожин считает себя учеником Юрия Айзеншписа. Так что, возможно, таким образом продюсер намекнул Владу Сташевскому, что готов поработать с ним.

Ранее "Клео.ру" писали, что продюсер Иосиф Пригожин восхитился выступлением певицы Валерии на шоу "Аватар".