Певица Слава призналась, что ей стыдно за свои видео о ситуации с Хайдаровым

Одним из самых громких скандалов минувшего года стали публичные выяснения отношений между звездным хирургом и звездами. Специалиста обвиняли в том, что он некачественно сделал пластические операции. Первая об этом заговорила певица Слава, а затем коллегу по цеху поддержала Любовь Успенская.

Как известно, исполнительница хита "Одиночество" осталась недовольна операцией на грудь, которую ей сделал Тимур Хайдаров. По мнению звезды, получившиеся формы имеют несимметричный внешний вид. Тогда хирург заявил, что артистка не соблюдала рекомендации, который он ей дал.

На днях певица Слава вновь высказалась по поводу скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым. Артистка заявила, что ей стыдно за то, в каком виде она публиковала видео, в которых рассказывала поклонникам о случившемся. Она отметила, что этот период был эмоционально тяжелым для нее, поэтому она часто находилась в таком состоянии, чтобы хоть как-то отвлечься от судебного дела. Кроме того, певица Слава отметила, что ситуация дошла до такого масштаба, что в ней приняли участие и другие девушки, которые не связаны с миром шоу-бизнеса.

Стоит отметить, что в скандале приняли участие и другие звезды. Например, Филипп Киркоров заступился за звездного хирурга. Более того, артист считает Тимура Хайдарова своим другом.

Ранее "Клео.ру" писали, что у Славы открылось кровотечение.