Астролог Володина рассказала, с чем связан разлад в отношениях Кудрявцевой

Новый год в жизни знаменитой телеведущей начался с потрясений. В начале января артистка призналась, что ушла от супруга. Астролог Василиса Володина рассказала, с чем связан разлад в отношениях Кудрявцевой.

Многие сейчас привыкли списывать проблемы на ретроградный Меркурий, который продолжает штормить нас. Эксперт убеждена, что положение планет в случае с Лерой Кудрявцевой не сыграли абсолютно никакой роли. Также Василиса Володина отметила, что у пары были свои причины для расставания, а продолжительные выходные еще больше усугубили ситуацию.

Однако разлад в отношениях терпят не только Лера Кудрявцева и Игорь Макаров. Многие предполагают, что певица Нюша тоже разошлась со своим мужем. В последнее время артистка выкладывает фотографии без кольца на пальце. Более того, Новый год артистка встречала в окружении отца, а не любимого супруга. Он в этот момент находился в Дубае. Правда, здесь тоже, по мнению Василисы Володиной, положение планет не сыграло никакой роли.

Стоит отметить, что телеведущая поделилась решением уйти от мужа в своем микроблоге. Точной причины Лера Кудрявцева не называла. Однако отметила, что в этом замешан алкоголь. Как известно, телеведущая вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. Супруг моложе знаменитости на 16 лет.

Ранее "Клео.ру" писали, что разлад в семье Леры Кудрявцевой связывают с проклятиями Андрея Разина.