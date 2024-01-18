Психолог Корендясева рассказала, какие отношения связывают Волочкову и Джигурду

На днях в Сеть попало видео с одной из домашних посиделок двух близких друзей. Знаменитые артисты танцевали на камеру. Однако в один момент Никита Джигурда решил одарить Анастасию Волочкову поцелуями между ног и стянул с нее штаны.

Так, психолог Екатерина Корендясева раскрыла правду взаимоотношений между Анастасией Волочковой и Никитой Джигурдой. Эксперт убеждена, что они оба обладают нестандартностью и эксцентричностью. Именно это лежит в основе их дружбы. Артисты не просто так являются близкими друзьями. Из-за определенной схожести они способны поддержать друг друга в непростой момент, дать заряд мотивации и вдохновить на творчество.

Психолог убеждена, что из-за частых нагрузок в их профессиональной сфере границы дозволенного могут стираться, передает сайт "Страсти". И это вовсе не говорит о том, что артистов связывают романтические взаимоотношения, передает издание Эксперт отметила, что важно разговаривать друг с другом и договариваться о том, что можно публиковать в социальные сети, а что нет. Кроме того, Екатерина Корендясева считает, что видео такого характера могут быть частью доверительных отношений.

Стоит отметить, что многие отнеслись негативно к скандальному видео. Злопыхатели ополчились на Анастасию Волочкову и потребовали отменить ее концерты. Однако есть и те, кто посочувствовал артистке. Например, Ксения Бородина порекомендовала балерине заняться здоровьем ради себя и обратить внимание на тех, с кем она общается.

Ранее "Клео.ру" писали, что вернувшаяся с Мальдив Анастасия Волочкова нецензурно ответила на провокационный вопрос.