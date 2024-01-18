Вернулся домой с цветами: Прилучный подготовил романтический сюрприз для жены

После скандального развода популярный актер смог найти свою вторую половинку. Звезда сериала "Мажор" счастлив в браке с Зепюр Брутян. В прошлом году молодая супруга подарила ему сына. На днях Павел Прилучный подготовил романтический сюрприз для любимой жены.

Как оказалось, актер любит радовать Зепюр Брутян подарками. Молодая мама поделилась с подписчиками событием в своем микроблоге. На этот раз артист вернулся с работы с шикарным букетом цветов. По всей видимости, Павел Прилучный часто балует избранницу цветами. Актриса показала, что это уже третий букет, который преподнес ей супруг за последнее время.

Стоит отметить, что подарок исполнен в голубых оттенках. Зепюр Брутян не смогла не отметить это и сделала вывод, что муж намекает ей на второго ребенка.

Затем актриса в своем микроблоге поделилась тем, как проходит их вечер. Она опубликовала видео, на котором Павел Прилучный играет со своим сыном Микаэлем. В конце видеозаписи актер нежно целует наследника в лоб.

Кроме того, возлюбленные недавно вернулись из отпуска. Новогодние праздники Павел Прилучный и Зепюр Брутян решили отметить в Дубае. Вместе с ними поехали и дети от первого брака актера. Известно, что актрисе удалось выстроить хорошие взаимоотношения с 11-летним Тимофеем и 7-летней Мией.

Ранее "Клео.ру" писали, что таролог Янко рассказала, что ждет Павла Прилучного и его жену в будущем.