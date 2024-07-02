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Вторник 2 июля

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"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили

У журналиста нашли злокачественную опухоль.

Больше двух недель Отар Кушанашвили находится под наблюдением медиков. За это время журналисту провели две операции и успели спасти жизнь, когда у того развился перитонит из-за резекции желудка. Известно, что сейчас ведущий находится в реанимации. Его состояние стабильно, но все еще оставляет желать лучшего. 

Сообщается, шоумену еще дважды предстоит оказаться на столе хирургов. Как только состояние Отара восстановится, ему удалят злокачественную опухоль, которую медики обнаружили в кишечнике. Сейчас журналист проходит терапию, в том числе по поднятию иммунитета. 

"Иначе он может не выдержать две новые операции на ЖКТ", – передает неутешительные новости источник. 

Сам Кушанашвили, впрочем, старается держаться и не унывать. Сообщается, что журналист шутит, старается больше пить жидкостей, но пока питается смесями. Также источник отмечает, что Отар начал самостоятельно приподниматься и садиться, однако пока в таком положении долго находиться не может – устает. 

Напомним, новости о госпитализации Кушанашвили появились 20 июня. Сам шоумен выходил на связь 19 числа. Тогда он сообщил, что с трудом закончил работу над своей передачей. На следующий день Отар обратился в больницу с острой болью в животе. Медики диагностировали у ведущего непроходимость кишечника и провели экстренную операцию. 

Ранее сообщалось, что тяжелая болезнь окончательно добила Кушанашвили. 

2 июля 2024, 12:00
Отар Кушанашвили. Фото: скриншот YouTube /@KAKOVO
Елизавета Федорова
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