"Может не выдержать": появились неутешительные новости о состоянии Кушанашвили

Больше двух недель Отар Кушанашвили находится под наблюдением медиков. За это время журналисту провели две операции и успели спасти жизнь, когда у того развился перитонит из-за резекции желудка. Известно, что сейчас ведущий находится в реанимации. Его состояние стабильно, но все еще оставляет желать лучшего.

Сообщается, шоумену еще дважды предстоит оказаться на столе хирургов. Как только состояние Отара восстановится, ему удалят злокачественную опухоль, которую медики обнаружили в кишечнике. Сейчас журналист проходит терапию, в том числе по поднятию иммунитета.

"Иначе он может не выдержать две новые операции на ЖКТ", – передает неутешительные новости источник.

Сам Кушанашвили, впрочем, старается держаться и не унывать. Сообщается, что журналист шутит, старается больше пить жидкостей, но пока питается смесями. Также источник отмечает, что Отар начал самостоятельно приподниматься и садиться, однако пока в таком положении долго находиться не может – устает.

Напомним, новости о госпитализации Кушанашвили появились 20 июня. Сам шоумен выходил на связь 19 числа. Тогда он сообщил, что с трудом закончил работу над своей передачей. На следующий день Отар обратился в больницу с острой болью в животе. Медики диагностировали у ведущего непроходимость кишечника и провели экстренную операцию.

Ранее сообщалось, что тяжелая болезнь окончательно добила Кушанашвили.