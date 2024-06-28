У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ВодолейГороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 годаГороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года Гороскоп на июль 2024 года для женщины-ЛевГороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев

Лента новостей

Пятница 28 июня

11:55У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит 10:48Муж Алсу всеми силами пытается спасти "тонущую" Решетову: "Лялю носит" 09:49Какой будет курс евро в августе 2024 года 04:00Медики назвали идеальный завтрак для здоровья сердца: вкусно и полезно 01:00Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже" 22:00Подольская с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы: принимают поздравления 20:00Подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией: сделала выбор 18:00Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце 16:22Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему 16:00Развода не будет? Сделанное певице Алсу предложение Абрамова шокировало шоу-бизнес 14:00Алсу заговорила о будущем своих троих детей от Абрамова: "Я против" 13:53Гороскоп для женщины-Козерог на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Стрелец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Скорпиона на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Весы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Девы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Рыбы на август 2024 года 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Лев 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Рак 13:53Гороскоп для женщины-Близнецы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Телец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Овен на август 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Овен на июль 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Телец на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Близнецы на июль 2024 года 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Рак 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев 13:50Гороскоп для женщины-Девы на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Весы на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Скорпиона на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей 12:00"Трусы расстегнула": Бузова поплатилась за бесстыжую выходку за границей 11:57Лучшие способы привить ребенку дисциплину: советы для родителей 10:39"Его душа ушла": тяжелая болезнь окончательно добила Кушанашвили 09:50Увидела в Игоре отца: вот что происходит в браке Николаева и Проскуряковой 07:56Лунный календарь рыболова на август 2024 01:48Это опасно: нумеролог рассказал, что нельзя делать согласно дате рождения 22:43Что нельзя есть при подагре: список запрещенных продуктов 22:00Авербух сделал щедрый подарок любимой женщине: а жена знает? 20:00Зареванная жена Тарасова обратилась к людям на фоне проблем в семье: к такому не была готова 18:00Все из-за денег: опальная Орбакайте бросила мужа и спешно улетела подальше 16:46Астрологический прогноз от Анжелы Перл на август 2024 16:00Закрутившая роман с Абрамовым Решетова месяцами глумилась над Алсу: пела песенки и смеялась 14:00Поселил в "конуре" с собаками: народ шокировали подробности содержания детей Киркорова 12:04Подведены итоги ежегодной Программы "Спорт и Россия - 2024" 12:00Новый бойфренд Агаты влез в семейный конфликт Муцениеце и Прилучного: "Близкие люди" 10:35Стало известно, как лучшая подруга подставила Пугачеву: придется как-то выкручиваться 06:00Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения
1370
800
true

У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит

У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит

Журналисту отрезали половину желудка.

Известный правдоруб Отар Кушанашвили попал в реанимацию на прошлой неделе. Журналист сам обратился за помощью к медикам из-за сильной боли в животе. Медики экстренно прооперировали шоумена и вырезали ему часть желудка из-за непроходимости кишечника. 

Сегодня стало известно, что у Кушанашвили развилось смертельно опасное заболевание – перитонит. Сейчас телеведущий находится на ИВЛ под наблюдением медиков. Его состояние стабильное, он временами приходит в себя, но пока не может разговаривать. С родственниками общается взглядом. 

Сообщается, что в скором будущем Отару предстоит снова лечь под скальпель хирургов. Опухоль, которую обнаружили медики в кишечнике шоумена, оказалась злокачественной. Как только состояние журналиста нормализуется, его переведут в медицинское учреждение, специализирующееся на онкобольных. Источник передает, что ведущий не следил за состоянием своего здоровья, а онкологические заболевания на начальных этапах никак себя не проявляют. 

Напомним, 20 июня появились новости о госпитализации Кушанашвили. За день до этого шоумен жаловался на плохое самочувствие и заявил, что с трудом закончил работу над последним выпуском своего шоу. 

К слову, проблемы со здоровьем у Отара появились еще в прошлом году. Тогда журналиста увезли в больницу с подозрением на сердечный приступ. Вскоре Кушанашвили вышел на связь и заявил, что с ним все в порядке. 

Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции. 

28 июня 2024, 11:55
Отар Кушанашвили. Фото: скриншот YouTube /@KAKOVO
Елизавета Федорова
Telegram ✓ Надежный источник

Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции

Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции
Журналист, у которого обнаружили опухоль общается взглядом.

"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве

"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве
Певец выступит в столице.

Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы

Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы
Хищник напал на актера на Гавайях.

Уже в 2024-м: индийский пророк предупредил Россию о тяжелом периоде

Уже в 2024-м: индийский пророк предупредил Россию о тяжелом периоде
Что ждет Россию во второй половине 2024 года?

Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль

Врачи рассказали о состоянии Отара Кушанашвили, у которого нашли опухоль
Шоумен попал в реанимацию.

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили

Назван диагноз попавшего в реанимацию Отара Кушанашвили
Журналиста экстренно госпитализировали 20 июня.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева