У Отара Кушанашвили началось смертельно опасное воспаление - перитонит

Известный правдоруб Отар Кушанашвили попал в реанимацию на прошлой неделе. Журналист сам обратился за помощью к медикам из-за сильной боли в животе. Медики экстренно прооперировали шоумена и вырезали ему часть желудка из-за непроходимости кишечника.

Сегодня стало известно, что у Кушанашвили развилось смертельно опасное заболевание – перитонит. Сейчас телеведущий находится на ИВЛ под наблюдением медиков. Его состояние стабильное, он временами приходит в себя, но пока не может разговаривать. С родственниками общается взглядом.

Сообщается, что в скором будущем Отару предстоит снова лечь под скальпель хирургов. Опухоль, которую обнаружили медики в кишечнике шоумена, оказалась злокачественной. Как только состояние журналиста нормализуется, его переведут в медицинское учреждение, специализирующееся на онкобольных. Источник передает, что ведущий не следил за состоянием своего здоровья, а онкологические заболевания на начальных этапах никак себя не проявляют.

Напомним, 20 июня появились новости о госпитализации Кушанашвили. За день до этого шоумен жаловался на плохое самочувствие и заявил, что с трудом закончил работу над последним выпуском своего шоу.

К слову, проблемы со здоровьем у Отара появились еще в прошлом году. Тогда журналиста увезли в больницу с подозрением на сердечный приступ. Вскоре Кушанашвили вышел на связь и заявил, что с ним все в порядке.

Ранее сообщалось, что Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции.