85-летняя Лариса Лужина раскрыла простой секрет стремительно похудения

В городе Кстово Нижегородской области стартовал второй кинофестиваль "КстоКино". Он собрал лучших российских актеров театра и кино. Звездную красную дорожку церемонии открытия завершала легендарная Лариса Лужина.

Звезда фильмов "Вертикаль" и "На семи ветрах" отметила 85-летие. Поэтому ее чествуют в этом году на фестивалях, которые по всей стране проводит продюсер Сергей Новожилов. И везде поклонники удивляются тому, как молодо и эффектно выглядит в свои годы любимая актриса.

"Я в молодости не слышала столько комплиментов о своей внешности, как сейчас, – смеется Лариса Анатольевна. – Хотя никаких особых секретов у меня нет. Я, как и все, например, борюсь со своим весом, потому что пошла в маму, а она была полноватая. И понимаю, как была права Майя Плисецкая, которая говорила: "Жрать надо меньше!" Вот я стала есть мало – по горсточке. И сразу сбросила семь килограммов".





Рассказала звезда экрана и о секретах красоты и молодости. "Я хожу в косметические кабинеты, делаю освежающие маски, всевозможные инъекции красоты, – призналась Лужина. – У меня были две подтяжки и блефаропластика, но делала их очень давно".