Страстный поцелуй Бузовой и Давы обернулся скандалом: "Как это низко"

Ольга Бузова последние шесть месяцев интригует своих поклонников. Просит помочь выбрать дату свадьбы, показывает обручальное кольцо и благодарит маму своего "возлюбленного". Правда, имя избранника певица не раскрывает. Накануне стало известно, кем занято сердце Ольги. В эфире шоу "Сокровища императора" исполнительница хита "Мандаринки" дала волю чувствам и в эфире шоу "Сокровища императора" и поцеловала своего экс-бойфренда.





Бузова чувствовала неловкость от нахождения Манукяна на проекте с первого выпуска. Периодически бывшие возлюбленные выясняли между собой отношения, припомнили друг другу старые обиды. Позже Дава рассказал, что все еще хранит в телефоне переписки с Ольгой, и не свел татуировку с ее именем. Это признание довело телеведущую до слез.

Вероятно, теперь все разногласия между блогером и певицей исчерпаны. Давид заявил, что посвящает свою победу бывшей, а та, в свою очередь, вызвала его на разговор и заявила, что все эти годы ждала от него извинений, а потом страстно поцеловала.

Если поклонники, которые все эти годы ждали воссоединения Давы и Бузовой, ликовали, то нашлись и те, кто негодовал от произошедшего.

"Как мне жалко Даву, как это низко кидаться на мужика, быть такой настырный и навязчивой, конечно, они все от тебя бегут бегом за 10 км, бегут и боятся", "Она просто его до сих пор любит, а он этим пользуется. И на проекте чисто из-за этого и держится", — высказались комментаторы.

Сама певица и блогер, к слову, пока не комментировали произошедшее. Известно, что Манукян в отношениях с 31-летней певицей Мари Краймбрери.

Ранее сообщалось, что Бузова жестоко унизила Ивлееву на глазах у толпы.