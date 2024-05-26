Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама из-за наркотиков в багаже

В аэропорту Схипхол (Амстердам, Нидерланды) задержали американскую рэп-исполнительницу Ники Минаж. Ее багаж содержал запрещенные вещества, вес которых был менее 100 граммов. Инцидент произошел, когда 41-летняя певица готовилась к вылету в Манчестер на частном самолете, чтобы выступить на концерте. Однако после задержания концерт отменили.

Правоохранительные органы оштрафовали Минаж на 350 евро. После уплаты штрафа она была отпущена и смогла продолжить свои планы. Представители закона отметили, что, хотя количество обнаруженного наркотика было незначительным, оно все же послужило основанием для назначения штрафа.

Кстати, предполагалось, что наркотики принадлежат Ники Минаж, но позже выяснилось, что это были вещи ее сопровождающего. Тем не менее, ответственность за случившееся была возложена на певицу, поскольку запрещенные находились в ее багаже.

Ники Минаж стала знаменитой не только своими музыкальными достижениями, но и уникальной способностью преображаться с помощью ярких предметов гардероба. Ее музыкальная карьера охватывает широкий спектр жанров, от рэпа до поп-музыки. О деятельности американской артистки ранее рассказывал женский журнал "Клео.ру".