Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Бывает, что активные занятия спортом не спасают от выпирающего живота. Эта проблема знакома многим и способна испортить настроение и усилить недовольство собой. Врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала, как можно избавиться от лишних объемов на животе.



По ее мнению, чаще всего причина большого живота – это низкий метаболизм. Среди его признаков: усталость, выпадение волос, упадок сил, резкий набор веса и головные боли.

Чтобы ускорить метаболические процессы в организме, Лоуден советует заняться набором мышечной массы. Тренировки на разные группы мышц помогут сделать обмен веществ более быстрым и улучшить свое самочувствие.

Также эндокринолог рекомендует снизить энергетическую ценность дневного рациона на 200-250 калорий. Но нельзя слишком урезать порции, так как голод замедлит метаболизм еще сильнее. В рацион нужно добавлять больше белка, клетчатки и полезных жиров.





Элизабет Лоуден уверена, эти два фактора помогут сделать живот более плоским и подтянутым. Но она также отмечает, что быстрых результатов ждать не нужно. Телу нужно дать время, чтобы перестроиться на новый режим работы.