Лайфхаки для отпуска: как выглядеть на пляже стройнее

Весна – отличное время для отпуска в теплых краях, чтобы наконец-то погреться на солнышке. Спросом у туристов пользуются курорты Тихого, Индийского, Атлантического океана, а также локации на побережье южных морей. Отпуск на пляже, это ли не чудо?

Некоторые женщины зря стесняются своего тела в отпуске. Как говорится, лучше плавать по волнам, чем биться об скалы. Женский журнал "Клео.ру" представляет лайфхаки, которые помогут выглядеть стройнее на пляже.





1. Выбирайте место, где песок сухой и неровный. Сделайте в нем два углубления для вытянутых ног. Разместите свой коврик или покрывало рядом, положите ноги в подготовленные "ямки" и радуйтесь тому, что бедра не распластались по плоской поверхности.

2. Надели бикини – не сидите прямо. Принимайте положение полулежа, вытянув ноги, согнув одну ногу в колене и опершись на локти. Это позволит осматривать округу, угощаться напитками и расслабляться. При этом живот не должен собираться в некрасивые складки.





3. Настройтесь на позитив. Важно помнить, что каждый человек уникален и красив по-своему. Внутреннее состояние зачастую влияет на визуальную привлекательность. Не сравнивайте себя с другими, принимайте свое тело и любите себя такой, какая вы есть.