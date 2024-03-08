Сказки Александра Роу: вспоминаем лучшее в день рождения народного артиста РСФСР

По случаю 118-летия со дня рождения знаменитого советского режиссера предлагаем освежить в памяти его потрясающие фильмы. Для вас "Клео.ру" выбрали самые любимые картины Александра Роу, которые смотрят с удовольствием люди всех возрастов. Итак, вспоминаем лучшее в этот чудесный праздник 8 марта.

"Морозко" (1964 г.) – история о девушке Настеньке, которую беспощадная мачеха отправила в лес на погибель, но добрый волшебник в этом фильме позаботился о ее счастье.

"Варвара-краса, длинная коса" (1969 г.) – приключения рыбацкого сына Андрея Елисеевича, который находит свою возлюбленную во владениях подводного царя Чудо-Юдо.

"Огонь, вода и… медные трубы" (1967 г.) – когда девица Аленушка пасет в лесу свою козочку, ее похищают, но это происходит на глазах у доброго молодца Вас, который спешит вызволять девушку необычным путем.

"Марья-искусница" (1959 г.) – в фильме отставной солдат вместе с Иванушкой отправляется на поиски Марьи-искусницы, которую держит у себя водяной царь Водокрут XIII.