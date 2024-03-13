5 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми

А это, в свою очередь, притягивает к вам еще больше неудач. Давайте разбираться, почему эта программа проникла так глубоко в сознание, а главное – как выйти из этого порочного круга.

Страх общественного мнения

А что же скажут люди? Задумайтесь, как много вещей вы не сделали только потому, что боялись осуждения. Если попросите повышения – осудят коллеги, наденете яркое платье с необычным дизайном – начнете выглядеть не по возрасту, займетесь единоборствами или другим “неженским” хобби – осудят подруги, ведь это не женственно. На самом деле, многие из этих вещей мы сами выдумываем. Большинству людей совершенно все равно, во что вы одеты и чем увлекаетесь.

Установки из детства

Мы нередко боимся оспорить то, чему нас учили родители. Учиться нужно только на “отлично”, одеваться исключительно в платья и т.п. У каждого родителя свои представления о том, какой должна быть дочь. Но порой, войдя во взрослую жизнь, женщина продолжает оставаться в роли идеального ребенка для своих родителей, забывая про собственные желания и намерения.

Навязанные идеалы. Из журналов, рекламных роликов и социальных сетей на нас смотрят образы идеальных женщин. Глядя на них, невольно начинаешь сомневаться в себе. Сразу появляется неуверенность, возникают страхи и сомнения: “Куда уж мне, ведь я – не она”.





Страх нового

Строите планы, но постоянно откладываете их, потому что может не получиться? Этот бесконечный круг сомнений оставляет наши мечты мечтами и не позволяет превратить их в цели. Бояться – это нормально, но со страхом нужно работать, иначе путь к счастью окажется заблокирован вами же

Боязнь ошибиться

Прошлое всегда накладывает отпечаток. Одна неудача, и мы уже боимся, что она повторится. Однако, оглядываясь на свое прошлое, мы отворачиваемся от будущего.

Со страхами и неудобными установками можно и нужно работать, если вы хотите чувствовать себя счастливыми. Если самостоятельно справиться с этим не получается, не бойтесь обращаться к специалистам и искать поддержки у близких людей или в сообществах единомышленников. И помните: вы намного сильнее, чем можете подумать!