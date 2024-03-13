5 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаромПлов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром Медведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию ВалиевойМедведева и Туктамышева сочли "жесткой" 4-летнюю дисквалификацию Валиевой Поздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое времяПоздравление с 8 марта стало первым заявлением Кейт Миддлтон и принца Уильяма за долгое время Эндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животеЭндокринолог Лоуден рассказала, как избавиться от жира на животе

Лента новостей

Среда 13 марта

03:315 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми 00:32Лопес и Аффлек удивили публику отсутствием на вручении премии "Оскар" 23:55Лунный календарь здоровья на май 2024 года 23:30"Муж пришел отравить": облапанная бородатым дружком Саша Черно предупредила всех 21:58"Меня прошибло током": рыдающая Подольская потеряла любимого мужчину 21:48Барзиков из "Дома-2" застал жену в постели с красавцем 19:18Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина 18:03Врачи диагностировали у внучки певицы Валерии пневмококковую инфекцию 17:10Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына 16:09Page Six: в окружении Меган Маркл высмеяли Кейт Миддлтон за фотошоп на снимке 15:08Концертная программа "Золотые хиты Германа Витке" в КЗ "Москва" 15:02Никита Ефремов впервые за долгое время появился на публике 14:07Продюсер Рудченко объяснил причину ухода Егора Крида из шоу "Голос. Дети" 13:47Актер Калайджян рассказал, что Собчак выведывает тайны на интервью хитростью 13:01Благоприятные дни для свадьбы в мае 2024 года 11:28Плов и курица: SHAMAN оказался знатным кулинаром 10:52Психолог Мирная объяснила, с чем может столкнуться Ефремов после выхода из колонии 10:15Ксения Бородина показала публике нового необычного питомца 10:03Ирина Шейк в пышном полупрозрачном платье отлично повеселилась на афтепати "Оскара" 09:07Эксперт по языку тела Илья Анищенко считает новое фото Кейт Миддлтон подозрительным 05:09Отношения на расстоянии: здоровая ли это история? 02:04Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу 00:14Ким Кардашьян снова заподозрили в романе с Оделлом Бекхэм-младшим 21:58Киркоров спел новую самоироничную песню о своем участии на вечеринке Ивлеевой 19:24Интервальное голодание 16/8 для женщин: путь к стройности и здоровью 19:20Кейт Миддлтон пришлось оправдываться за фотошоп на семейном снимке 18:58Обнародованы победители антинаграды "Золотая малина" 18:16Агутин рассказал о своем отношении к творчеству 25-летней дочери 18:02Женщины-автоэксперты назвали Kia EV9 лучшим автомобилем 2024 года 17:18Сегодня Антону Ельчину могло бы исполниться 35 лет: как сложилась трагическая судьба актера 17:04Психолог Анетта Орлова прокомментировала обстоятельства смерти 35-летней россиянки в Таиланде 16:40Рената Литвинова сочла итоги "Оскара-2024" несправедливыми 16:17Константин Богомолов заявил о преимуществе наследия СССР в искусстве театра 16:12Лолита Милявская после отмены концертов начала петь в ресторане 15:41Гецати из "Битвы экстрасенсов" будет искать любовь с помощью сердца в шоу на ТНТ 15:24Вдова Пускепалиса дебютировала в новом сезоне сериала "Шифр" 15:03Ксения Собчак взяла интервью у баллотировавшейся в президенты Рады Русских 14:02Брежнева рассказала о тяжелых жизненных ситуациях после развода с Меладзе 13:25Магнитные бури в мае 2024 года 13:15Появившаяся в инвалидном кресле на шоу Тарасова заявила о разногласиях с Жулиным 12:15Племянница принцессы Дианы Китти Спенсер впервые стала мамой 10:28Эмма Стоун победила в номинации "Лучшая актриса" на 96-й премии "Оскар" 06:33Строим планы на масленичную неделю: как провести праздник семье весело и насыщенно 03:25Карл III и принц Гарри предприняли шаги к восстановлению отношений - источник 00:02Удивляй и выделяйся: 5 креативных приветствий на разных языках мира 21:08Гинеколог Поликарпова назвала идеальный возраст для родов 20:38Диктор Светлана Моргунова умерла через четыре дня после 84-летия 19:22Кейт Миддлтон опубликовала фото в День матери на фоне слухов о болезни 18:15Гороскоп для женщины Рыбы на май 2024 года 17:02Журналистка Пугачева обвинила Собчак в вымогательстве
1370
800
true

5 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми

5 причин, которые мешают женщинам быть счастливыми

Многие девушки задаются вопросом: “Почему одним – все, а мне – ничего?”. Скорее всего, вы неосознанно прописали себе несчастливый сценарий и долгое время следуете ему.

А это, в свою очередь, притягивает к вам еще больше неудач. Давайте разбираться, почему эта программа проникла так глубоко в сознание, а главное – как выйти из этого порочного круга.

Страх общественного мнения

А что же скажут люди? Задумайтесь, как много вещей вы не сделали только потому, что боялись осуждения. Если попросите повышения – осудят коллеги, наденете яркое платье с необычным дизайном – начнете выглядеть не по возрасту, займетесь единоборствами или другим “неженским” хобби  – осудят подруги, ведь это не женственно. На самом деле, многие из этих вещей мы сами выдумываем. Большинству людей совершенно все равно, во что вы одеты и чем увлекаетесь.

Установки из детства

Мы нередко боимся оспорить то, чему нас учили родители. Учиться нужно только на “отлично”, одеваться исключительно в платья и т.п. У каждого родителя свои представления о том, какой должна быть дочь. Но порой, войдя во взрослую жизнь, женщина продолжает оставаться в роли идеального ребенка для своих родителей, забывая про собственные желания и намерения.

Навязанные идеалы. Из журналов, рекламных роликов и социальных сетей на нас смотрят образы идеальных женщин. Глядя на них, невольно начинаешь сомневаться в себе. Сразу появляется неуверенность, возникают страхи и сомнения: “Куда уж мне, ведь я – не она”.

Фото: Freepik

Страх нового

Строите планы, но постоянно откладываете их, потому что может не получиться? Этот бесконечный круг сомнений оставляет наши мечты мечтами и не позволяет превратить их в цели. Бояться – это нормально, но со страхом нужно работать, иначе путь к счастью окажется заблокирован вами же

Боязнь ошибиться

Прошлое всегда накладывает отпечаток. Одна неудача, и мы уже боимся, что она повторится. Однако, оглядываясь на свое прошлое, мы отворачиваемся от будущего. 

Со страхами и неудобными установками можно и нужно работать, если вы хотите чувствовать себя счастливыми. Если самостоятельно справиться с этим не получается, не бойтесь обращаться к специалистам и искать поддержки у близких людей или в сообществах единомышленников. И помните: вы намного сильнее, чем можете подумать!

13 марта 2024, 03:31
Фото: Freepik
Жанна Казанская
Клео.ру✓ Надежный источник

Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина

Ушла из жизни ставшая монахиней актриса Галина Яцкина
Ушла из жизни актриса советского и российского театра и кино, которая воспитала целую плеяду звезд.

Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына

Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына
Знаменитая певица рассказала про вещий сон в преддверии родов. Так она узнала имя своего будущего сына Денвера.

Отношения на расстоянии: здоровая ли это история?

Отношения на расстоянии: здоровая ли это история?
Нередко мужчина и женщина поддерживают романтическую связь вопреки трудностям. Рассказываем, стоит ли бить тревогу из-за километров дорог и отсутствия встреч с любимым.

Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу

Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу
Искать смысл в календарных сутках и расположении планет на оси координат — дело долгое и нелегкое. Зато многое можно понять по времени года, в которое родился человек.

Женщины-автоэксперты назвали Kia EV9 лучшим автомобилем 2024 года

Женщины-автоэксперты назвали Kia EV9 лучшим автомобилем 2024 года
Семиместный электрический кроссовер стал победителем премии "Автомобиль года в мире по версии женщин".

Психолог Анетта Орлова прокомментировала обстоятельства смерти 35-летней россиянки в Таиланде

Психолог Анетта Орлова прокомментировала обстоятельства смерти 35-летней россиянки в Таиланде
Многих недавно потрясла загадочная смерть Аллы Касперович в Таиланде. Гости шоу Андрея Малахова высказались по поводу трагедии.

Выбор читателей

23/01ВтрБари Алибасов женился в седьмой раз 23/01ВтрКейт Миддлтон после операции не имеет возможности видеться с детьми 23/01ВтрКогда свадьба, когда дети? Как реагировать на назойливые вопросы 26/01ПтнТренер по финансам Темченко рассказал, как не тратить деньги на ненужные вещи 26/01ПтнРазводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье 25/01ЧтвИсточник People назвал реабилитацию Кейт Миддлтон уроком для всех