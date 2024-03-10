Только без паники! Три сигнала о том, что тебе пора худеть

Все больше женщин обращают внимание на свое здоровье и внешний вид. Однако не всегда легко определить, когда именно пора задуматься о снижении веса. Женский журнал "Клео.ру" выделил 3 явных сигнала, которые могут указывать на то, что тебе стоит задуматься о похудении.

1. Нежелательное изменение фигуры. Если заметила, что обычная одежда стала тесной или неудачно обтягивает некоторые участки тела, это говорит о многом. Кажется, все испортил лишний вес.





2. Проблемы со здоровьем. Повышенное давление, усталость, отеки, боли в спине и суставах – все это может быть следствием избыточного веса. Если замечаешь подобные симптомы, стоит обратить внимание на свой образ жизни, питание и пройти диагностику.





3. Недовольство собой. Если не чувствуешь себя комфортно в своем теле, не нравится отражение в зеркале или фигура на фотографиях – все понятно. Вероятно, тебе пора задуматься о своем весе, чтобы повысить самооценку и нормализовать эмоциональное состояние.



