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Здоровье печени: предупреждения и советы от врача-нарколога Василия Шурова

Здоровье печени: предупреждения и советы от врача-нарколога Василия Шурова

Почему крайне важно заботиться о состоянии печени, объяснил эксперт.

В современном мире, где культура потребления алкоголя и самолечения становится все более распространенной, важность осознания рисков для здоровья, особенно для печени, не может быть переоценена. Врач-нарколог Василий Шуров в недавнем выпуске на своем ютуб-канале поднимает важные вопросы о последствиях чрезмерного употребления алкоголя и медикаментов на здоровье печени.

Чрезмерное употребление алкоголя и риск цирроза

Одним из наиболее тревожных фактов, на которые указывает Шуров, является влияние "залпового" употребления алкоголя на здоровье печени. Такой тип потребления приводит к более быстрому развитию цирроза печени, состояния, при котором нормальная ткань печени заменяется рубцовой тканью, существенно снижая функциональность органа.

Важная роль печени в организме

Печень играет ключевую роль в поддержании баланса веществ в крови. Ее дисфункция может привести к серьезным последствиям, включая тремор, дезориентацию и даже кому. Это подчёркивает необходимость защиты этого жизненно важного органа от повреждений.

Опасность медикаментозного повреждения

Шуров также предупреждает о рисках медикаментозного повреждения печени, например, из-за чрезмерного употребления парацетамола. Такие повреждения могут привести к молниеносному гепатиту и летальному исходу, что делает крайне важным ответственное отношение к использованию лекарственных средств.

Гепатит С: мягкий убийца

Врач акцентирует внимание на опасности гепатита С, который из-за своего бессимптомного течения может называться "мягким убийцей". Этот вирус способен десятилетиями разрушать печень, не давая о себе знать.

Трудности выявления заболеваний печени

Заболевания печени часто протекают без ярко выраженных симптомов, что значительно усложняет их диагностику и лечение. Это делает регулярное медицинское обследование и профилактику крайне важными для поддержания здоровья печени.

Сохранение здоровья печени

Главный совет Шурова для тех, кто заботится о здоровье своей печени, – это полный отказ от алкоголя. Это "красная линия", проходящая через всё его обращение. Отказ от алкоголя является ключевым шагом к сохранению функционирования печени.

Слова Василия Шурова служат напоминанием о том, как важно заботиться о своем здоровье и осознанно относиться к потреблению алкоголя и медикаментов. Регулярные медицинские осмотры и профилактика играют ключевую роль в предотвращении серьезных заболеваний печени.

10 марта 2024, 03:24
Фото: Freepik.com / @WangXiNa
Дмитрий Алексеев
YouTube / @pervyy_shag✓ Надежный источник

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