Звезду сериала "Не родись красивой" госпитализировали с подозрением на перелом

Как стало известно, Нелли Уварову увезли на машине скорой помощи прямо с репетиции. Актриса потеряла сознание, что и спровоцировало падение, которое привело к травме. По сообщениям источника, звезда сериала "Не родись красивой" (2005) не смогла самостоятельно добраться до травмпункта. Медицинскую помощь ей вызвали коллеги.

Как пишет источник, в октябре 2023 года Нелли Уварова упала с самоката. Из-за случившегося она получила сложный перелом правой руки. Врачам даже пришлось использовать металлические спицы, чтобы восстановить руку актрисы.

Помимо этого, во время падения с самоката Нелли Уварова сильно ударилась головой. Эта травма также негативно отразилась на здоровье артистки: она постоянно жаловалась на головокружение и тошноту. Очевидно, это и стало причиной потери равновесия во время репетиции. По сообщениям источника, врачи осматривают пациентку и устанавливают точный диагноз – возможно, это разрыв связок, а не перелом.

Напомним, что российская актриса театра и кино Нелли Уварова более всего известна зрителям по сериалу "Не родись красивой" (2005). В нем она сыграла умную, но совершенно непривлекательную Екатерину Пушкареву. Эта роль принесла актрисе огромную популярность среди телезрителей. Нелли Уварова состоит в браке с актером Александром Гришиным. У пары двое детей – дочь Ия и сын Игнатий.