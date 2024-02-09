Уехавшие Джанабаева и Меладзе поставили поклонников перед выбором

Молчание Альбины Джанабаевой об отношениях с мужем после приезда в Москву в 2023-м было воспринято общественностью как намек на разлад в паре. Артистка продолжала публиковать посты в соцсетях и давать интервью. Только в этом инфопотоке не было места личности ее супруга. С тех пор не утихали слухи о возможном расставании Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой.

То же самое демонстрировал и Меладзе. На гастролях он ни разу не вспомнил о жене публично. И вот певица решила окончательно прояснить ситуацию. В своем блоге Джанабаева выставила фото, где она вместе с мужем куда-то едет на машине. Счастливые супруги улыбаются. А подпись на фото говорит сама за себя.

"Давайте вместе выберем подпись к фото: а) Едем за продуктами. б) Едем разводиться. в) Едем в роддом. г) Едем в соседнее село на дискотеку", – написала экс-солистка группы "ВИА Гра".

Таким образом Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева поставили поклонников перед выбором. Очевидно, что это сарказм, которым семейная пара решила напомнить фанатам, что у них все в порядке в отношениях. Судя по умиротворенным лицам каждого из них, можно сделать вывод, что ни о каком разводе речи нет.





Напомним, что Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева зарегистрировали свой брак после нескольких лет отношений. У пары трое детей. Судя по фото, опубликованному певицей, пара находится в теплой стране – за окном авто совсем нет снега.