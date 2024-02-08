Кто круче? 3 удивительных факта о соперничестве Пугачевой и Ротару

На открытую конфронтацию с Софией Ротару Алла Пугачева никогда не шла. И причина на то была, как рассказывает источник, – популярность у исполнительницы хита "Хуторянка" была не меньше, чем у Примадонны.

При явной равнозначности внимания публики к обеим певицам, звание народной артистки первая получила все-таки Ротару. Кроме того, когда София Михайловна собирала целые стадионы, Пугачева могла об этом только мечтать, по словам продюсера Сергея Лаврова.

И все же напряжение в воздухе при встрече двух звезд замечали все. Вот самые удивительные факты о соперничестве Аллы Пугачевой и Софии Ротару:

Факт № 1

Во время проведения фестиваля "Песня года" артистки как будто делили "Останкино" на двоих, как рассказывает источник. Один день концертных выступлений закрывала Алла Пугачева, второй – завершался песней в исполнении Софии Ротару.

Факт № 2

Прихоти звезд бывают самые невероятные. Вот, например, однажды Алла Пугачева решила, что ей нужен спецвагон и обзавелась им. София Ротару тут же поняла, что ей тоже жизненно необходим спецвагон.

Факт № 3

Однажды София Ротару даже поделилась с Аллой Пугачевой таблеткой от головной боли. Это произошло буквально перед концертом. А когда ей навстречу из гримерки вышла директор исполнительницы песни "Арлекино", Ротару бросила такую фразу: "Не забудьте сказать, что это я дала". Очевидно, звезде было важно, чтобы этот жест был оценен.