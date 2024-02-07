Пройти тест: насколько хорошо вы знаете сериал "Дикий ангел"?

Признайтесь, кто не напевал песню в исполнении Наталии Орейро "Cambio dolor"? И вообще, есть такие люди в России? Именно этот хит стал главным треком в сериале "Дикий ангел", вышедшем на экраны отечественного ТВ летом 1999 года. Предлагаем вам вспомнить самые яркие моменты латиноамериканской саги. Для этого нужно всего ничего – пройти тест на знание популярного кино. Итак, начнем?





1. Какой перечень "имен" Милагрос является полным?

а) Милагрос, Чучи, Чолито;

б) Милагрос, Чучи, Чолито, Карлитос, Куколка, Мили;

в) Милагрос, Карлитос, Мили.

2. Кто из монашек монастыря, в котором жила главная героиня, все время помогал Мили в ее похождениях?

а) сестра Катарина;

б) сестра Долорес;

в) сестра Каталина (Толстушка).

3. Какой вид спорта обожала Милагрос?

а) бег;

б) футбол;

в) бейсбол.

4. Как Милагрос ласково называла своего возлюбленного Иво?

а) Чучи;

б) блондин;

в) блондин и Чучи.





5. Кто из служанок постоянно строил козни Мили?

а) Бабочка;

б) Марта;

в) Луиза.

6. Почему первая свадьба Милагрос не состоялась?

а) ее увезли в монастырь;

б) она отказала жениху;

в) ее украл Иво перед венцом.

7. Как Милагрос называла девушку Иво?

а) драная кошка;

б) серая мышка;

в) тухлое винишко.