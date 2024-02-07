Как изменить жизнь: 5 книг, которые могут перевернуть сознание

Жизненное однообразие и рутина, порой, творят чудеса – они заставляют нас задуматься, в том ли мы месте находимся, своей ли жизнью живем? Когда накрывает чувство, что вы идете не своей дорогой, с этим нужно что-то делать. Психологи и другие эксперты из области помогающих профессий считают, что гоняться за резкими переменами не стоит. Начинать нужно с малого – хотя бы прочитать толковую литературу, которая задаст мыслям нужный настрой. Редакция "Клео.ру" предлагает вам обратить внимание на подборку книг, которые помогут вам разобраться с вопросом: как изменить жизнь.

Джо Диспенза. Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели

Доктор нейрофизиологии Джо Диспенза рассказывает в своей книге о том, что каждый из нас является самым настоящим творцом своей жизни. Об этом, по словам автора, свидетельствует следующий факт: мозг человека воспринимает события вокруг и мысли как нечто тождественно равное. Как подобрать правильные инструменты, чтобы настроить свои мысли на нужную волну? Об этом читайте в книге Джо Диспензы.





Татьяна Мужицкая. Мне все льзя

В своей книге известный психолог и бизнес-тренер Татьяна Мужицкая помогает читателю решить стратегическую задачу – найти дело всей жизни. Как считает автор, причиной нереализованности являются самозапреты, которые формируются на бессознательном уровне и, порой, они совершенно незаметны для человека. Книга предназначена для поиска этих самозапретов и осознания дела жизни, для которого вы рождены.

Вадим Зеланд. Трансерфинг реальности

Если вы еще не знакомы с трудами писателя, который выпустил ряд книг под псевдонимом Вадим Зеланд, то обязательно обратите внимание на его труды. В своей книге автор предлагает читателю посмотреть на мир совершенно с другой, непривычной точки зрения, и понять, как изменить жизнь. Для этого Зеланд раскрывает подробно несколько техник, используя которые можно переместиться на совершенно другую ветку реальности – более значимую и необходимую вам в данный момент. А их, как утверждает автор, очень много в каждый момент времени.





Луиза Хей. Ты можешь исцелить свою жизнь

Книга, которая принесла невероятную популярность ее автору и одновременно снискала много критики, тем не менее, пользуется спросом до сих пор. В ней Луиза Хей предполагает, что, изменив мысли, можно изменить свое тело и решить ряд жизненных проблем. Каждая глава сопровождается определенными аффирмациями, направленными на улучшение жизни.

Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен и др. Куриный бульон для души

Эта книга, скорее, относится к вдохновляющим. Этакий лечебник для души, в котором собраны маленькие истории обычных людей – мотивирующие, счастливые, настоящие. Авторы уверяют, что после прочтения этой книги вы точно поймете, в чем истинный смысл счастья, и как изменить жизнь к лучшему.