Врач Тарасов предупредил россиян об опасности приема аспирина

Обычно в каждом доме есть аспирин. Лекарство пьют при высокой температуре, головной боли и прочих недомоганиях. Это средство, часто считаемое панацеей, может быть опасным. Дмитрий Тарасов, главврач первой городской больницы Челябинска, предупреждает россиян об опасности приема аспирина и его возможных побочных эффектов при самолечении.
Доктор отмечает, что существуют заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца и серьезные стадии атеросклероза, где аспирин может быть действительно ценным препаратом в качестве профилактического средства. Тарасов подчеркнул, что аспирин также эффективен для тех, кто перенес сердечный приступ или инсульт. В этих обстоятельствах его положительное воздействие на организм не подлежит сомнению. Однако при бесконтрольном использовании аспирина возможны нежелательные последствия для здоровья.
Дмитрий отмечает, что перед назначением лекарственных средств медицинский специалист проводит глубокий анализ рисков, связанных с их приемом, учитывая индивидуальные особенности каждого пациента. Врач подчеркивает, что аспирин, хотя и широко используется, может стать причиной серьезных заболеваний, включая инсульт с кровоизлиянием. Частное употребление этого препарата несет в себе опасность развития негативных последствий для желудочно-кишечного тракта, таких как язвы, болезненные ощущения, изжога. Отталкиваясь от потенциальных угроз, специалист определяет дозировку и режим приема аспирина для каждого пациента индивидуально.