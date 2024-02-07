Вместо тысячи слов: дешевый подарок на День святого Валентина своими руками

День святого Валентина – отличный повод, чтобы лишний раз сказать своей второй половинке нежные слова любви. А еще лучше – сопроводить сие поздравление приятным презентом. Редакция "Клео.ру" поможет вам выразить свои чувства с помощью картона и ниток. Для любимых читателей мы подготовили инструкцию, как сделать дешевый подарок на День святого Валентина своими руками.

Чтобы сделать подарок на День святого Валентина своими руками, вам понадобится:

Красивая бумага (использовать можно любую: однотонную, картонную, цветную или фактурную)

Клей

Нитки

Крючок

Фото (с вашей второй половинкой)

Бантик





Подарок своими руками на День святого Валентина – способ изготовления

Для начала необходимо вырезать прямоугольник размером 10 на 30 сантиметров. Должна получиться горизонтальная полоса бумаги, которая визуально состоит из трех квадратов в один ряд. На лицевой стороне правой части "квадрата" будет красоваться сердечко. Для его изготовления возьмите крючок и нитки и свяжите около 13-ти воздушных цепочек разного размера, от 10 до 40 петель на каждый элемент. Далее приступите к приклеиванию вязаных деталей на открытку. В конечном итоге у вас должна получиться композиция в форме сердца.





После того как все элементы подсохнут, приступите к внутреннему наполнению валентинки. На следующий за лицевой стороной квадрат (2 по счету) необходимо приклеить фотографию, а в 1 квадрате сделать прорезь – окошко для нее. Аккуратно смажьте "рамочку" клеем и вложите снимок. На внутренней части открытки можно оставить для второй половинки приятное послание, а на лицевой части закрепить бантик. Подарок своими руками на День святого Валентина готов.



